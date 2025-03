Orlando: "Tonali? Grande rimpianto dei tifosi del Milan. Ecco perché"

“Al Milan manca esattamente un giocatore come lui, un grande centrocampista che possa dare equilibrio. È il grande rimpianto dei tifosi del Milan, ordinava il centrocampo e teneva incollati tutti i reparti. Se pensiamo a quanto ha speso il Milan per fare la squadra, a quel punto mi sarei tenuto Tonali. Se penso che voglio tornare a certi livelli non mi vado a privare di Tonali. Non si manda via un calciatore tifoso che ama quella maglia, è andato via piangendo. Era un leader, ti fa la differenza e qui è stata fatta una valutazione assolutamente sbagliata”. LEGGI ANCHE: Serie C, pagelle Arezzo-Milan Futuro 1-0: bene Bartesaghi, male l’attacco>>>