Massimo Orlando ha parlato durante Maracanà. Tra gli argomenti trattati anche la possibile conferma di Modric e Rabiot

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Procedono bene i primi giorni di allenamento del Milan di Rúben Amorim

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il centrocampo del Milan potrebbe cambiare veste in questo calciomercato: Fofana, Loftus-Cheek e Bondo sono pronti a salutare, ma non ci sarà una rivoluzione nel reparto. Le indiscrezioni di mercato sulla mediana rossonera parlano di due possibili conferme che potrebbero essere davvero fondamentali per il Milan di Ruben Amorim.

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato durante Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti trattati anche la possibile conferma di Modric e Rabiot nella mediana rossonera. Ecco il suo pensiero:

"Sono ottimi segnali per il Milan, due segnali pesanti. Modric se deve fare un altro anno al Milan lo fa perché gli sono arrivati segnali positivi e sa che può fare una stagione ad alto livello. Mi sembra che forse quest'anno Cardinale abbia capito, e lo vedo più collaborativo con Amorim e vorrà ancora accontentarlo sul mercato".
Orlando sicuro: "Se Modric fa un altro anno con il Milan è perché sono arrivati segnali positivi"

Modrić e Rabiot: le colonne della mediana di Ruben Amorim

Il Milan potrebbe continuare a lasciare le chiavi del suo centrocampo a Luka Modrić e Adrien Rabiot. Il loro contributo tecnico si integra perfettamente con le richieste tattiche del nuovo allenatore:
  • Luka Modrić: garantisce ancora gestione dei tempi di gioco e una pulizia di passaggio davvero importante. In più, lo scorso anno, ha dimostrato di essere ancora completamente a posto a livello fisico e di fiato.
  • Adrien Rabiot: offre l'equilibrio ideale tra inserimenti offensivi e copertura, integrandosi alla perfezione nei meccanismi di aggressione alta tipici di Amorim. Nel centrocampo a due della Francia, ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore anche come mediano davanti alla difesa.

Più spazio per Jashari nelle rotazioni

Ci sarà comunque più spazio per Jashari, anche in caso di conferma dei due titolari: lo svizzero ha bisogno di giocare, dopo una stagione ai margini con Allegri in panchina.

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