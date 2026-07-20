Il centrocampista francese rompe il silenzio dopo il Mondiale: il futuro sembra ancora rossonero, anche se il Napoli continua a monitorare la situazione
Milan, guarda Rabiot: colpi di classe in allenamento con la Francia
Il Mondiale è ufficialmente finito e, di conseguenza, l'attenzione ritorna sui Club. I calciatori rossoneri impegnati nel torneo rientreranno a scaglioni nei prossimi giorni e nel prossime settimane, in base alla data dell'eliminazione della propria Nazionale: tra i rossoneri coinvolti c'è anche Adrien Rabiot, che è stato impegnato fino all'ultimo (o quasi) per colpa della finale terzo-quarto posto persa contro l'Inghilterra (e giocata controvoglia da ambo le parti).
Rabiot , terminato il match, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il proprio futuro ed i prossimi passi che compierà una volta lasciati gli Stati Uniti:
"Riparto dal Milan? Si, ovviamente. Mike e io parleremo con il mister (Amorim, ndr), volevamostare tranquilli durante il Mondiale e non essere disturbati da altre cose: ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Finora non l’ho fatto perché ero concentrato sulla Coppa del Mondo. Intanto però penso a godermi le vacanze che aspetto da quando abbiamo perso con la Spagna in semifinale. Sono stati giorni davvero difficili a livello mentale e ora ho bisogno di staccare".
Se parte Anguissa, attenzione al NapoliSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vuole puntare ancora sul francese per la prossima stagione. Con i rossoneri nell'ultima annata si è rivelato fondamentale ed imprescindibile: 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia, condite da 6 reti e 5 assist. Numeri niente male per un centrocampista, che spesso però si è trovato a reggere il peso offensivo e realizzatore della squadra. Le voci su un suo eventuale addio, dopo le dichiarazioni, sembrano essersi raffreddate, anche se Il Napoli di Allegri potrebbe tentare un nuovo approccio per il centrocampista transalpino: Se dovesse salutare Anguissa, i partenopei farebbero un tentativo. Rabiot tuttavia risulta a pieno nei piani dei rossoneri e strappare uno dei pilastri di questa squadra a Cardinale, al momento, sembra piuttosto difficile.
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