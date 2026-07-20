Il Mondiale è ufficialmente finito e, di conseguenza, l'attenzione ritorna sui Club. I calciatori rossoneri impegnati nel torneo rientreranno a scaglioni nei prossimi giorni e nel prossime settimane, in base alla data dell'eliminazione della propria Nazionale: tra i rossoneri coinvolti c'è anche Adrien Rabiot, che è stato impegnato fino all'ultimo (o quasi) per colpa della finale terzo-quarto posto persa contro l'Inghilterra (e giocata controvoglia da ambo le parti).

Rabiot , terminato il match, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il proprio futuro ed i prossimi passi che compierà una volta lasciati gli Stati Uniti:

"Riparto dal Milan? Si, ovviamente. Mike e io parleremo con il mister (Amorim, ndr), volevamostare tranquilli durante il Mondiale e non essere disturbati da altre cose: ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Finora non l’ho fatto perché ero concentrato sulla Coppa del Mondo. Intanto però penso a godermi le vacanze che aspetto da quando abbiamo perso con la Spagna in semifinale. Sono stati giorni davvero difficili a livello mentale e ora ho bisogno di staccare".

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Se parte Anguissa, attenzione al Napoli

. I dubbi emersi nelle scorse settimane sono stati spazzati via dal centrocampista francese che, coinvolgendo anche, ha spiegato il motivo del loro "silenzio" al Mondiale. La concentrazione era totalmente sul torneo e, ora che è terminato, si potrà iniziare a pensare alla nuova stagione con il Milan che li aspetta e li accoglierà direttamente asolamente una decina di giorni prima dell'esordio in Serie A. Un ritardo che può pesare ad Amorim ma che è giustificato dal lungo percorso dei francesi in questa campagna Mondiale, che ora godranno del tanto atteso riposo.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vuole puntare ancora sul francese per la prossima stagione. Con i rossoneri nell'ultima annata si è rivelato fondamentale ed imprescindibiletra Serie A e Coppa Italia, condite daNumeri niente male per un centrocampista, che spesso però si è trovato a reggere il peso offensivo e realizzatore della squadra. Le voci su un suo eventuale addio, dopo le dichiarazioni, sembrano essersi raffreddate, anche se Ilpotrebbe tentare un nuovo approccio per il centrocampista transalpino: Se dovesse salutare Anguissa, i partenopei farebbero un tentativo. Rabiot tuttavia risulta a pieno nei piani dei rossoneri e strappare uno dei pilastri di questa squadra a Cardinale, al momento, sembra piuttosto difficile.