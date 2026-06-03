Le parole di Rafael Leao hanno scioccato l'ambiente rossonero: il portoghese ha dichiarato di essere pronto a lasciare il Milan in estate, pronto per giocare in un campionato più importante per fare il salto di qualità definitivo nella sua carriera. Salvo sorprese clamorose, le strade di Rafa e del Diavolo si divideranno dopo 291 presenze con 80 gol e 65 assist. Numeri comunque importanti: nonostante la stagione deludente e limitata dal ruolo e dagli infortuni, non sarà facile sostituire un giocatore che ha sempre dato un contributo fondamentale al Milan. L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato durante Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Al centro del dibattito c'è il prossimo addio di Leao al Milan. Ecco i passaggi più interessanti.