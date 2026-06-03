Leao un rebus per il Milan: l'analisi—
Il probabile addio di Leao apre comunque tanti dubbi sul futuro del mercato del Milan: il portoghese ha un contratto oneroso per il club (5 milioni di euro fissi più bonus) e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Cifre inarrivabili in questo momento: la valutazione che potrebbe fare il Diavolo è di 60 milioni di euro. Cifra comunque importante, ma con la quale sarà difficile trovare un giocatore anche solo a livello dello stesso Leao. Per questo è probabile che il Milan investa magari meno milioni per un giocatore giovane e in rampa di lancio, per portarlo in squadra e valorizzarlo con gli anni. Su Leao al momento c'è l'interesse del Galatasaray e qualche spiffero da club arabi, ma il giocatore potrebbe aspettare la Premier League.
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