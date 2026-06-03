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Orlando: “Leao utilizzato malissimo, ma è arrivato il momento che si divida dal Milan”

Orlando: 'Leao utilizzato malissimo, ma è arrivato il momento che si divida dal Milan'
Rafael Leao verso l'addio al Milan. Massimo Orlando punge Allegri, mentre la società valuta la cessione a cifre ridotte rispetto alla clausola
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Le parole di Rafael Leao hanno scioccato l'ambiente rossonero: il portoghese ha dichiarato di essere pronto a lasciare il Milan in estate, pronto per giocare in un campionato più importante per fare il salto di qualità definitivo nella sua carriera. Salvo sorprese clamorose, le strade di Rafa e del Diavolo si divideranno dopo 291 presenze con 80 gol e 65 assist. Numeri comunque importanti: nonostante la stagione deludente e limitata dal ruolo e dagli infortuni, non sarà facile sostituire un giocatore che ha sempre dato un contributo fondamentale al Milan. L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato durante Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Al centro del dibattito c'è il prossimo addio di Leao al Milan. Ecco i passaggi più interessanti.

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"Quest'anno Leao è stato utilizzato malissimo, quindi un po' di colpe sono di Allegri. Poi però ha questi atteggiamenti che fanno arrabbiare il pubblico. Credo che sia un fenomeno in alcuni momenti, ma serve continuità. Se avesse avuto anche quella, sarebbe stato uno dei primi 5 al mondo. Credo sia arrivato il momento che le strade si dividano. Cardinale non lo conosco, ma i risultati parlano chiaro. Non si fa solo business, si pensi anche ai tifosi".

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Il probabile addio di Leao apre comunque tanti dubbi sul futuro del mercato del Milan: il portoghese ha un contratto oneroso per il club (5 milioni di euro fissi più bonus) e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Cifre inarrivabili in questo momento: la valutazione che potrebbe fare il Diavolo è di 60 milioni di euro. Cifra comunque importante, ma con la quale sarà difficile trovare un giocatore anche solo a livello dello stesso Leao. Per questo è probabile che il Milan investa magari meno milioni per un giocatore giovane e in rampa di lancio, per portarlo in squadra e valorizzarlo con gli anni. Su Leao al momento c'è l'interesse del Galatasaray e qualche spiffero da club arabi, ma il giocatore potrebbe aspettare la Premier League.

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