Ordine: “Il Milan deve pensare al post Ibrahimovic” | News

Le parole di Franco Ordine sul Milan

Intervenuto ai microfoni di ‘Tutticonvocati’, Franco Ordine ha parlato del Milan e della necessità di acquistare un altro attaccante. “Il Milan deve pensare anche al post Ibrahimovic. Per il futuro serve un attaccante titolare, con Zlatan pronto ad entrare ma non a giocarle tutte. I rossoneri hanno il format che gli serve: giovane, di prospettiva e che non guadagni uno sproposito”. Verso Milan-Manchester United: le ultime sulle condizioni di Leao, Ibrahimovic e Bennacer.