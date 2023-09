Oppini: “Juventus in vendita? La famiglia Agnelli non potrà essere eterna”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Francesco Oppini ha parlato della Juventus e dei rumors riguardo una presunta vendita da parte di Exor del club bianconero: "Doveva accadere già prima del Centenario questa ipotesi. Già lo scorso anno si parlava di qualcosa del genere. La famiglia Agnelli non potrà essere eterna, il calcio cambia, bisognerà capire se trattative del genere saranno portate avanti per dare la Juve a una società satellite di Agnelli o Elkann americana".

Infine, Oppini ha concluso: "Fiducioso in questa Juventus? E' il momento di tornare a giocare la Champions, non si può mancare l'obiettivo. In questo momento sinceramente la Juventus è dietro a Milan, Inter e Napoli. Se succede che gli altri sbagliano puoi fare qualcosa di più. Non mi piace il mantra di Allegri sul quarto posto dichiarato come obiettivo. Sei alla Juve, sei pagato fior di migliori e devi pensare a qualcosa di più".