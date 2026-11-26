Il Milan torna ad Atene per sfidare l'Olympiacos in Europa League: l'intervista a Filippo Inzaghi tra i ricordi della Champions 2007 e l'augurio alla squadra
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Il Milan torna ad Atene: questa sera sfida all'Olympiacos per la gara valida per la quinta giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Una città che riporta grandi ricordi ai tifosi rossoneri con la vittoria della Champions League nel 2007 contro il Liverpool. Quella serata fu illuminata dalla doppietta determinante di Filippo Inzaghi.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
I ricordi indelebili della finale di AteneL'ex bomber rossonero è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport":
"Ad Atene ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, quindi è una città che associo a ricordi speciali e che per questo resterà sempre al mio cuore. L’attesa della gara: sapevo quanto fosse importante quella finale e sentivo che poteva essere una serata speciale. Il momento più forte è stato naturalmente il secondo gol. Un istante dopo ho capito che la coppa era davvero vicina. Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nel cuore della notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno".
Il paragone con il Mondiale 2006 e la rivincita su IstanbulInzaghi vinse anche qualche mese prima i Mondiali con l'Italia:
"Sono due ricordi diversi perché hanno impreziosito entrambi la mia vita calcistica. Il trionfo al Mondiale è il riconoscimento massimo per qualsiasi calciatore. Atene, però, ha avuto un significato particolare anche per la storia del Milan: arrivavamo da una delusione (quella di Istanbul, ndr) che avevo vissuto da fuori, ovvero dalla tribuna (era infortunato, ndr), e finalmente potevo essere in campo per contribuire alla vittoria. Il destino mi ha dato una seconda opportunità ed è andata come tutti sapete... Non farei però una classifica tra le due notti di gloria perché sono traguardi che porto con me in modo diverso".
L'emozione del ritorno a San Siro con il figlio EdoardoÈ stato accolto ancora una volta alla grande da San Siro prima di Milan-Atalanta di qualche settimana fa:
"Tornare a San Siro e sentire quell’affetto è stato davvero molto emozionante per me, soprattutto perché è stata la prima volta per mio figlio Edoardo che adesso ha cinque anni (e indossava la maglia rossonera, ndr). Al Milan ho trascorso anni straordinari: il legame con i tifosi è nato dai gol, dalle vittorie, ma anche dall’impegno che ho sempre cercato di mettere. Sapere che tutto questo è rimasto nella storia è un regalo di inestimabile valore".
L'augurio ai rossoneri per Olympiacos-MilanVerso Olympiacos-Milan di questa sera:
"Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea. So quanto conti quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da una sfida così. Spero che la squadra possa regalare loro una gioia e una vittoria".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Emergenza infortuni per Amorim: la lista e i recuperi. Le assenze pesano tantissimo per il Milan
News Calciomercato
Milan Top News: l'assalto a Balde, le occasioni per Amorim sulle fasce e il retroscena su Endrick
Probabili formazioni
Olympiacos-Milan, probabili formazioni e scelte obbligate per Amorim: 9 assenti e vietato sbagliare
News Calciomercato
Endrick, la mossa di Wesley e della Roma, ma il Milan è in prima linea con Cardinale: il punto
Live
Olympiacos-Milan oggi in TV: le scelte di Amorim e dove vederla in streaming
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti