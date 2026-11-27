Dopo la rimonta contro l'Olympiacos parlano i protagonisti rossoneri: Amorim guarda già al Cagliari, mentre Pulisic e Cisse esaltano Hutchinson
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Al termine di Olympiacos-Milan 2-4, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia), hanno parlato tanti protagonisti a "Milan TV".
Ecco le parole di Ruben Amorim:
"Non abbiamo iniziato bene, ma non è successo solo a noi. Ho sentito che anche lo staff credeva che potessimo ribaltare questa partita insieme ai nostri tifosi. Penso che dobbiamo migliorare nella concentrazione sulla gara. Sappiamo che è difficile giocare tre partite in tre giorni e dover vincere sempre. Lo sappiamo, ma abbiamo ancora una strada lunghissima da fare per diventare quella squadra, anche se ci stiamo avvicinando. Oggi era davvero importante. Abbiamo altre tre partite in questa competizione, ma sono preoccupato per il Cagliari. Sono solo concentrato. Abbiamo una finale lunedì. Ci sono alcuni giocatori davvero stanchi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno dei giocatori a Milanello, ma in questo momento si pensa al Cagliari, non a questa competizione".
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Le parole dell'MVP Omari Hutchinson dopo Olympiacos-MilanSpazio poi ai giocatori con le parole in primis dell'MVP della partita Hutchinson:
"Continuiamo ad avere partenze lente e a concedere gol banali. Ancora una volta, nel secondo tempo l'abbiamo ripresa: l'allenatore ci ha incoraggiati e abbiamo dovuto alzare il livello. A destra ho avuto il tempo di giocare la palla, liberare la mente e anche in contropiede, quando avevo spazio, è stato tutto più facile per me. Tutti hanno alzato il livello, come ho detto. Penso che Tomori abbia fatto davvero bene quando è entrato, e tutti i subentrati quando sono entrati hanno davvero cambiato la partita. Cerco sempre di avere fiducia. Penso sia molto difficile quando hai un minutaggio limitato e tutti stanno giocando bene. Faccio del mio meglio e credo che questo sia un altro punto da cui ripartire. Voglio ritrovare la piena fiducia e penso che ci arriverò. Oggi mi sono sentito bene ed è questa la cosa più importante".
Pulisic giura amore al Milan, Cisse incorona HutchinsonParole importanti anche da Pulisic:
"Difficile giocare qui, il primo tempo è stato veramente difficile. Abbiamo meritato questa vittoria, dobbiamo prendere fiducia. Questo club per me è tutto, voglio sempre segnare e fare assist. Hutchinson ha cambiato questa partita. Oggi è stato incredibile e per noi è importante".
E chiusura con Cisse:
"È una bella vittoria, siamo entrati con la testa giusta nel secondo tempo. Dobbiamo creare più occasioni per fare gol, ma siamo contenti. Questa vittoria ci dà molto morale anche per lunedì. Hutchinson ci ha fatto vincere".
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