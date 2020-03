Okaka: “Coronavirus? Di fronte alla salute non si deve scherzare”

NEWS UDINESE – Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese ha parlato al termine del match di ieri contro la Fiorentina della questione Coronavirus.

Okaka al riguardo, si è espresso in questi termini: “La nostra è stata una domenica diversa dalle altre perché se è vero che non si può mai staccare la spina, è anche vero che davanti a questi problemi diventa difficile mantenere sempre la concentrazione. Abbiamo cercato di stare sul pezzo durante la partita e ne è venuto fuori un punto, ora vediamo come si evolve la situazione fuori dal campo. Di fronte alla salute penso che non si debba scherzare. Speriamo che chi decide, lo faccia per il bene dell’Italia. Per me la scelta sul da farsi diventa facile”. A riportare le parole di Okaka sono stati i colleghi di Sport Mediaset.

Anche Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato della questione Coronavirus. Per scoprire le sue parole continua a leggere >>

