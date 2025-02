Okafor, frecciata al Milan: “Al Napoli si lavora duro. Non ero abituato”

Il giocatore svizzero ha poi elogiato la mentalità della squadra, sottolineando che la Napoli è una squadra che gioca collettivamente, con molta corsa e solidità sia in difesa che in attacco. “Il Napoli è una squadra che corre molto, dove si difende e si attacca tutti insieme. Questo penso sia il suo punto di forza”, ha spiegato Okafor, mettendo in evidenza anche la qualità del gruppo e l’efficacia dell’allenatore.

Il 24enne ha esordito domenica contro l’Udinese, ma per pochi minuti, senza riuscire a lasciare il segno. “Quando in allenamento lavori bene e spingi molto, poi lo esprimi anche in campo”, ha spiegato. Aggiungendo che la squadra lo ha accolto benissimo e che c’è una buona atmosfera tra i compagni, Okafor ha anche ribadito che il lavoro duro in allenamento è la chiave per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Sul suo ruolo in campo — Okafor ha specificato di essere in grado di giocare sia come ala destra che sinistra, ma ha rivelato una preferenza per il ruolo di ala sinistra, dove può esprimere meglio le sue caratteristiche, come l’uno contro uno e la velocità in profondità. “Per le mie caratteristiche la posizione che preferisco è quella di ala sinistra, perché lì posso usare tutte le mie qualità e fare la differenza”, ha detto.

Parlando degli ultimi pareggi contro Roma e Udinese, Okafor ha sottolineato la necessità di ripartire con la giusta mentalità, osservando come nel calcio ci siano momenti difficili dai quali imparare per migliorare. Infine, ha commentato l’infortunio di Neres, dichiarando che, nonostante la sua assenza, il Napoli ha le qualità necessarie per sopperire a questa mancanza. “Abbiamo le qualità per sopperire a queste mancanze. Dobbiamo prepararci bene e essere pronti per vincere”, ha concluso Okafor.