Oddo: “Stasera serve una bella partita anche per l’autostima” | News

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita di questa sera tra Atletico Madrid-Milan

Intervenuto su 'Milan Tv', Massimo Oddo ha parlato di Atletico Madrid-Milan. Queste le parole dell'ex terzino rossonero. "Queste partite si affrontano con entusiasmo, sono le partite più belle per un calciatore. Si respira un'atmosfera diversa, emozionante. Sono partite belle da vivere, il Milan si deve godere questi momenti e dare seguito alle belle prestazioni che ha fatto. I risultati sono stati un po' deludenti, ma io nelle partite del Milan ho visto anche cose positive, soprattutto nella prima partita in casa. Purtroppo anche quando fai buone partite capita di non ottenere buoni risultati. Il Milan deve dare continuità a quello che sta facendo in Italia, stasera serve una bella partita anche per l'autostima, oltre che per i punti".