Oddo: “Mondiale 2006? Sono più legato alla Champions 2007”

Massimo Oddo, ex terzino del Milan in Serie A ed oggi allenatore (ha diretto, di recente, Pescara, Udinese, Crotone e Perugia), è intervenuto in diretta su 'Instagram' con il giornalista sportivo Luca Serafini, tifoso rossonero.

Con lui ha ricordato la finale dei Mondiali 2006 in Germania, che Oddo ha vinto con l'Italia, e quella della Champions League 2007, vinta dal suo Milan contro il Liverpool. "Al Mondiale non ho giocato tanto, è normale sia più legato alla finale di Champions. Quando vivi una competizione del genere dal vivo non ti rendi conto, le emozioni più grandi le vivi sempre dopo".