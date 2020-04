Crespo: “Istanbul 2005, riprendersi è stata dura …”

NEWS MILAN – Hernán Crespo, classe 1975, ex attaccante argentino che ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2004-2005 (con 18 gol in 40 gare totali), è intervenuto su ‘Instagram‘ in diretta con Christian Vieri, ricordando la batosta rimediata in finale di Champions League ad Istanbul contro il Liverpool.

"Ho fatto due gol, vincevamo 3-0: riprendersi è stata dura, l'essere umano impara dalle cose negative, quelle belle sembrano quasi scontate. Non dico che lo ritieni normale, però le batoste ti fanno ricominciare. In fondo il calcio è questo. Non ti offre rivincite, ma nuove possibilità", le dichiarazioni di Crespo.