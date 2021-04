Nuovo stadio, sindaco Sala: “Sono a disposizione di Inter e Milan” | News

Il sindaco di Milano, Sala, si è ritenuto a disposizione per dialogare con Inter e Milan in merito alla realizzazione del nuovo stadio

Intervenuto durante la cerimonia di commemorazione per Sergio Ramelli, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato in merito alla costruzione del nuovo stadio. Queste le parole del primo cittadino milanese. "Se ci sarà un incontro con il presidente dell'Inter Zhang? Ho detto più volte che sa dove abito. Al di là di qualche tensione, il dialogo è sempre necessario quindi sono a disposizione di Inter e Milan per tutti i dubbi che ci possono essere per confermare il nostro percorso. Se si attuerà una creazione di una società pubblico-privata? Vorrei vedere, ma voglio lasciare al Consiglio comunale la possibilità di confrontarsi prima su questa materia. Io non posso che confermare che noi non siamo contrari all'operazione. Come ho detto nei giorni scorsi se si trattasse solo di stadio posso cominciare domani mattina perché è un tema loro alla fine. Se invece è il tema di una riqualificazione di un'area diventa anche più del Comune e voglio garanzia di tenuta nel tempo. Però voglio dire anche ai tifosi che se il tema fosse solo lo stadio per me potrebbero cominciare anche domani mattina". Donnarumma sembrerebbe essere vicino al rinnovo con il Milan: le ultime sul futuro di 'Gigio'.