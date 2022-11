Nuovo Stadio, Sgarbi: “Abbattere San Siro? Milan e Inter vandali”

Una delle questioni che da diversi anni a questa parte tengono banco negli ambienti milanesi è senza dubbio quella relativa al nuovo Stadio, in sostituzione del "Giuseppe Meazza" in San Siro .

Le opinioni in merito non sono concordi e tante figure importanti si sono espresse a favore o contro la costruzione di un impianto sportivo che possa ospitare Milan e Inter in futuro e l'abbattimento della Scala del Calcio. A tal proposito, anche il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha voluto dire la sua, non risparmiando da critiche i proprietari dei due club; di seguito le parole del noto politico, intervenuto sul canale Twitch di calciomercato.it.