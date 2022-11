Nuovo Stadio Milano, Sala scrive alla Meloni: si parla di Sgarbi

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto a Giorgia Meloni. L'argomento il nuovo stadio di Milan e Inter e le parole in merito di Sgarbi

Il nuovo Stadio di Milano è un argomento spinoso: Milan e Inter sarebbero pronte a cambiare casa, ma ci sono parecchi step da seguire. Dopo le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi in merito all'intoccabilità di San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto vederci chiaro. Per questo si è messo in contatto con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Nuovo Stadio Milano, ecco la lettera di Sala — In seguito riportiamo la lettera di Giuseppe Sala mandata al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicata sul sito gazzetta.it: "Signor Presidente, mi rivolgo direttamente a Lei, confidando nella costruzione di rapporti istituzionali improntati a lealtà e chiarezza, per ricevere cortesi chiarimenti sulle deleghe che sono state assegnate al Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Il Sottosegretario Sgarbi, a poche ore dalla sua nomina, ha formulato pubblicamente affermazioni che reputo prive di fondamento giuridico. Mi riferisco in particolare a due temi. Il primo riguarda la preannunciata volontà di riportare nella sua posizione originaria (Sala degli Scarlioni del Castello Sforzesco) la Pietà Rondanini di Michelangelo, al momento esposta nell’ospedale spagnolo del Castello".

"Il secondo ha a che fare con le iniziative anticipate in ordine a possibili vincoli da imprimere allo Stadio Meazza. A proposito del Meazza, Sgarbi, in opposizione all'eventuale abbattimento dell'attuale stadio, avrebbe testualmente affermato: "Se dovesse servire un vincolo, lo metterò". Si tratta di affermazioni che, in primis, non tengono conto di percorsi realizzati e assai apprezzati, come nel caso della esposizione della Pietà di Michelangelo, ovvero, per ciò che attiene allo Stadio, a complessi iter amministrativi che hanno già coinvolto più Enti. Ma soprattutto queste dichiarazioni appaiono esorbitare dalle competenze del Sottosegretario e sembrano piuttosto destinate ad alimentare confusione e disorientamento che certamente nuocciono al corretto esercizio dei poteri pubblici nell'interesse della collettività", ha scritto Sala.