Guardiola ironico: “Sono così geloso di Haaland! Ibra mi conosce” (Video)

Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata a 'Canal +' Zlatan Ibrahimovic aveva lanciato una frecciatina a Pep Guardiola , storicamente non il suo miglior amico nel mondo del calcio. Lo svedese si augurava che l'ego di Pep non avesse la meglio sulle straordinarie qualità di Erling Braut Haaland . La risposta del tecnico dei Citizens non si è fatta attendere ed è arrivata con una buona dose di ironia. Queste le dichiarazioni.

Guardiola risponde a Ibrahimovic con l'ironia

"Ha completamente ragione. In questo club, in questa squadra, il mio ego è al di là delle prestazioni dei giocatori. Anche a me non piace quando Haaland fa tre gol e i riflettori sono per lui. Sono così geloso, infatti gli ho detto: 'Per favore Erling, non segnare più gol. Voglio che il Sun, il Daily Mail parlino solo di me. Ha ragione, mi conosce perfettamente. Può scrivere un altro libro su di me".