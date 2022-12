Nuovo stadio, Pillon: “Il dibattito pubblico non fa perdere tempo” | News

Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro, ha rilasciato delle dichiarazioni

Enrico Ianuario

Intervistato da 'Tuttosport', Andrea Pillon ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di San Siro. Queste le dichiarazioni del coordinatore del dibattito pubblico.

Sull'aver guidato un dibattito pubblico per unno stadio in Italia: "Da appassionato di calcio è stato emozionante. Con Inter e Milan ho messo subito in chiaro che sono tifoso del Torino. Vista la mia provenienza potevano immaginare che fossi un sostenitore della Juventus. La fede granata implica meno rivalità con le milanesi".

Su che cosa ha scoperto del calcio durante il dibattito: "Ho realizzato che questo sport implica un forte legame con il territorio. La questione della demolizione di San Siro genera tante emozioni. I milanesi sentono quell'area quasi come casa propria. E' la potenza del calcio. Ci sono risvolti sentimentali che portano talvolta a reazioni un po' sproporzionate".

Su quali impressioni gli hanno fatto Milan e Inter: "Non è stato facile nemmeno per i dirigenti di Milan e Inter affrontare questo carico emotivo che esulava dalle questioni specifiche di un importante intervento di riqualificazione urbana. Ma la volontà di restare nell'area di San Siro dimostra che vogliono preservare la storia pur dotandosi di uno stadio moderno".

Su cosa potrebbe cambiare dopo il dibattito pubblico: "Di questo stanno discutendo Comune e Club. Quello che posso dire è che il dibattito pubblico non fa perdere tempo, ma ne fa guadagnare perché permette di far emergere gli aspetti perfezionabili quando si è ancora in tempo per intervenire. Altrimenti alcune questioni, come la distanza delle case dal nuovo stadio, non sarebbero state approfondite".

Se in futuro coordinerebbe un dibattito pubblico per uno stadio del Torino: "Non potrei: sarei incompatibile essendo residente a Torino. Ma seguirei ogni incontro da tifoso granata".