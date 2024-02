Nuovo Stadio Milan, Ordine: “Ristrutturare San Siro? Fesseria ignobile”

Ordine ha detto: "Io che sono un foggiano adottato da Milano, entusiasta di Milano per come è cresciuta, al sindaco Sala attribuisco il rilancio di Milano a livello di sport, devo dire francamente che sono letteralmente stupito del fatto che si sono incartati in questa vicenda dello stadio in maniera inquietante, dal mio punto di vista a causa della maggioranza che l’ha trascinato nel baratro. Quando parlate di ristrutturare San Siro, facendo giocare Milan ed Inter ogni tre giorni, facendo il mese di giugno tutto dedicato ai concerti, per piacere raccontate la favola di Cappuccetto Rosso piuttosto che questa fesseria ignobile".