Primavera, pagelle Milan-Inter 1-1: Camarda certezza, male Bartesaghi

Bartesaghi, voto 5: fin da subito si fa saltare troppo facilmente dal suo diretto avversario. Sbaglia alcuni passaggi banali e, anche nell'atteggiamento, sembra quasi che non stia giocando un derby.

Simic, voto 6: la volontà c'è, come sempre. Nel primo tempo è un po' in balia degli avversari, poi prende le misure e chiude bene diverse trame offensive.

Bakoune, voto 4,5: sbaglia tanto, a volte troppo. Abate lo provoca chiedendogli se volesse uscire, lui risponde perdendo un pallone sanguinoso che quasi non costa lo svantaggio.

Centrocampo — Stalmach, voto 6,5: il motore della squadra. Corre per tre e pressa per quattro. Conquista tanti palloni e mette sempre una pezza lì dove serve. Esce stremato e applaudito dal pubblico.

Eletu, voto 6: partita sufficiente, senza lampi o sbavature. Sempre ordinato nel posizionamento e nelle scelte. Prova a pescare il jolly con due o tre tiri dalla distanza.

Zeroli, voto 6,5: entra e il Milan cambia volto. Il suo ingresso dona quella verve necessaria per rispondere al pressing continuo dell'Inter. Dai suoi piedi nasce l'occasione poi sprecata da Magni nei minuti finali.

Attacco — Camarda, voto 7,5: ancora una volta il migliore del match. Ha una sola occasione per fare gol e non la spreca. Che poi, in realtà, l'occasione se la crea da solo poiché braccato da ben tre avversari prima di tirare. Cala nel finale, gli arrivano pochissimi palloni e si concede di più alla fase difensiva.

Scotti, voto 6: anche per lui una partita di sacrificio. Corre tanto e, spesso, all'indietro. Poteva firmare il gol della rimonta ma Raimondi gli sbarra la strada.

Sia, voto 5,5: lo si vede poco, sia in attacco che in difesa. Non incide e quando ha il pallone fra i piedi sente che scotta e lo passa al primo compagno vicino.

