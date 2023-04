Milan, senti Di Stefano: “Per il nuovo stadio garantiamo tempi certi”

Intervistato da La Repubblica, il Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha parlato del progetto per il nuovo stadio del Milan

Intervistato dai microfoni di 'Repubblica', Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni, ha parlato in merito alla questione del nuovo stadio del Milan: "Siamo in costante contatto. Sesto li accoglie a braccia aperte: tolti gli oneri per le bonifiche, garantiamo tempi certi e volumetrie. Il dossier su Sesto ce l'hanno da mesi. Sta a loro ora valutare".