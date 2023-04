Savicevic: “Milan, contro il Napoli puoi farcela. Ma quello 0-4 …”

Dejan Savicevic, ex attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue impressioni sulla sfida al Napoli

Daniele Triolo

Dejan Savicevic, ex attaccante del Milan per sei stagioni, dal 1992 al 1998, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il 'Genio del Montenegro', da ben 19 anni Presidente della Federcalcio del suo Paese, si è soffermato, in particolare, sul doppio confronto di Champions League che opporrà i rossoneri al Napoli di Luciano Spalletti. Anche alla luce del recente 0-4 del Diavolo in campionato al 'Maradona'. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Savicevic.

Milan, Savicevic sul doppio confronto al Napoli tra coppa e campionato — Sul risultato di Napoli-Milan in Serie A in vista dei due match di Champions: "Sono sincero: spero che il Milan si qualifichi per la semifinale. Ma aveva ragione Vujadin Boskov. È meglio vincere cinque partite 1-0 che una 5-0. Boskov lo diceva sempre. Era un saggio».

Sul largo successo del 'Maradona' che non è stato un bene per il Milan: «Lo so che è strano dirlo, che sembra paradossale, ma è così. Adesso sarà più dura per i rossoneri, era meglio restare più coperti».

Sul Milan che, alla luce dello 0-4 di Napoli, ora invece potrebbe fare più paura alla capolista del campionato: «Mi creda, sono stato un calciatore e so che cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli adesso ha più motivazioni, vuole reagire dopo la sconfitta, è più carico, nello spogliatoio stanno parlando di come rispondere a un risultato così. La storia s’è complicata. Chi perde ha sempre una spinta in più. Un bell’1-0 sarebbe stato perfetto».

"Milan, ora è più dura. Ma il Napoli è battibile" — Su chi si qualifica tra Napoli e Milan alla semifinale di Champions League: «Spero il Milan, sono tifoso. Ma ci credo anche. Si può fare, ogni partita ha la sua storia».

Sui venti punti di distacco in campionato: «Il Milan ha dimostrato chiaramente che può battere il Napoli. Ha tutto per farlo. E poi dipende da tante cose, la Champions non ha mai certezze: un angolo, un palo, una situazione particolare. E un giocatore in più o in meno. Per esempio Victor Osimhen. A Napoli non c’era. Se mercoledì sera sarà in campo a San Siro tante cose cambieranno».

Sulla sua fiducia nel Milan dettata soltanto dal tifo: «No. Per me il Napoli è una grande squadra, ma non una grandissima. Quindi è battibile dal Milan. Almeno spero …».