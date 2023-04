Calciomercato Milan – 40 milioni per un colpo da sogno: le ultime news

Il Milan di Stefano Pioli è atteso da sfide importanti in questo mese di aprile. I rossoneri dovranno sprintare in campionato, cercando di fare più punti possibili contro Empoli, Bologna, Lecce e Roma in modo da blindare un posto tra le prime quattro di Serie A. Il che vorrebbe dire giocare la Champions League anche l'anno prossimo. Al contempo, Davide Calabria e compagni sono attesi dal doppio confronto di Champions contro il Napoli. La qualificazione alla semifinale dell'attuale competizione è un obiettivo concreto del Diavolo. Intanto, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara restano attivi sul fronte mercato.