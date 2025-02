Nuovo stadio del Milan: San Donato abbandonato? Parla l’Assessore

"Come amministrazione comunale non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di Regione Lombardia circa il fatto che il Milan debba interrompere l’ iter dell’accordo di programma per lo stadio nell’area San Francesco ". Così l’Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune dell’hinterland milanese, Massimiliano Mistretta ha parlato del nuovo stadio del Milan a San Donato . Ecco le sue parole riportate da Il Cittadino.

Stadio Milan, San Donato opzione ancora viva. Ecco le parole dell'Assessore Mistretta

"Il percorso sta andando avanti come tabella di marcia e si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno, nonostante siamo consapevoli che il Milan stia concentrando l’attenzione su San Siro". Vedremo nelle prossime settimane quale sarà il progetto finale scelto dal Milan per il prossimo stadio del club. Al momento sembrerebbe in vantaggio quello del nuovo stadio San Siro in collaborazione con l'Inter. Per ora non c'è ancora nulla di ufficiale. LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: non solo Walker. Altro big in dubbio>>>