Nkunku rinato al Lipsia: riscatto già vicino? "Posso benissimo immaginare di rimanere più a lungo"

Christopher Nkunku sembra sempre più orientato a proseguire la propria avventura al Lipsia. L'attaccante francese, tornato in Germania dopo l'esperienza al Milan, ha parlato del suo futuro in un'intervista a Sport Bild, lasciando aperta la porta a una permanenza oltre la stagione in corso. Una prospettiva che coinvolge direttamente anche il club rossonero, ancora proprietario del suo cartellino.

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Nkunku e il Lipsia, un legame mai interrotto

Il ritorno in Germania sembra aver restituito entusiasmo a Nkunku, che conosce molto bene l'ambiente del Lipsia. Proprio con la maglia dei tedeschi aveva vissuto alcuni dei momenti migliori della sua carriera, affermandosi tra gli attaccanti più incisivi della Bundesliga.

Intervistato da Sport Bild, il francese ha espresso tutta la propria soddisfazione per questa nuova esperienza: "Sono molto felice. Mi trovo molto bene in città e nel club. Certo, posso benissimo immaginare di rimanere più a lungo".

Parole che testimoniano quanto Nkunku si senta a proprio agio nel club che lo aveva già valorizzato in passato. L'attaccante ha inoltre ricordato i momenti significativi vissuti durante la sua prima esperienza in Germania, sottolineando il rapporto speciale costruito con la società e con la città.

Il Milan attende la decisione sul futuro

Il futuro di Nkunku, tuttavia, non dipende soltanto dalla volontà del giocatore. Lo stesso francese ha precisato che, al termine della stagione, saranno i due club a dover trovare un accordo: "Prima di tutto, i club dovranno raggiungere un accordo a fine stagione. Quindi non dipende solo da me".

Il Milan lo aveva acquistato dal Chelsea nell'estate del 2025 per circa 38 milioni di euro, ma l'esperienza rossonera si è conclusa dopo una sola stagione, con un bilancio di 8 gol in 35 presenze. Nell'agosto 2026 è arrivato il trasferimento al Lipsia in prestito con diritto di riscatto.

L'accordo prevede un'opzione da 28 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, oltre ai circa 3 milioni versati per il prestito. Se il club tedesco decidesse di esercitarla, Nkunku potrebbe dunque restare in Bundesliga anche nelle prossime stagioni.

Il suo avvio con il Lipsia, con quattro reti nelle prime sei partite secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, rappresenta un segnale incoraggiante. Per il Milan, la questione resta aperta: il rendimento del francese e la volontà delle parti saranno determinanti per capire se la separazione diventerà definitiva.