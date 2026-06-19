Il Milan si appresta a voltare definitivamente pagina. Dopo una stagione complicata, caratterizzata da troppi passaggi a vuoto, la dirigenza rossonera ha voluto ufficializzare il suo nuovo condottiero: a guidare il diavolo per le prossime stagioni sarà il portoghese Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese sbarca, perciò, a Milanello con un grande bagaglio, sia positivo che negativo vista l'ultima esperienza sulla panchina del Manchester United, am soprattutto con una filosofia calcistica che segue molto bene le linee guida dettate da RedBird. A lui, infatti, spetterà il compito più grande: risollevare un ambiente distrutto dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Il compito che attende Amorim, infatti, non sarà di certo privo di ostacoli: il Milan le qualità le ha, ma nell'ultimo hanno è mancata la coesione. A parlare dell'attuale situazione dei rossoneri è stato anche il giornalista Francesco Nicolato, intervenuto ai microfoni di TMW Radio :

"Il Milan in realtà ha una buona rosa, solo che più che una squadra sembra un insieme di figurine. Amorim comunque predilige il gioco posizionale, fatto di gioco dal basso e di costruzione. Allo Sporting ha abbinato gioco ed efficacia, anche se ora servirebbero dei giocatori funzionali".