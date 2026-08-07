Un simbolo del talento italiano per far rinascere vivaio azzurro. La nomina di Gianfranco Zola come coordinatore dell'attività giovanile da parte di Giovanni Malagò segna un punto di svolta. l'ex calciatore, che negli ultimi anni ha già svolto un lavoro molto prezioso all'interno della struttura della lega Pro, è pronto a mettere la sua immensa esperienza sul campo a disposizione delle nuove generazioni di calciatori. Accolta la nomina, Zola non ha nascosto la soddisfazione per un ruolo così delicato:

Nazionale, le parole di Zola

“Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo. A dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani"

La scelta di affidare il coordinamento giovanile a Zola si inserisce in un piano molto più ampio: come chiave della nuova gestione c'è la continuità con la lega Pro, ovvero valorizzare la crescita delle categorie minori. Zola però vuole creare anche una rete strutturata tra società e istituzioni per monitorare i profili più interessanti riportando al centro del percorso formativo la qualità tecnica.