Francia-Italia, Brescianini: “Serata magica. L’esordio me lo porterò sempre dentro”

"Come hai detto è stata una serata magica. Siamo partiti un po' così, ma poi ci siamo ripresi. Poi io ho anche esordito. La vittoria crea sempre entusiasmo e averla fatta contro una squadra forte... Me la porterò dentro per tutta la vita. Avevo detto che la squadra la vedevo determinata e pronta. Speriamo di continuare così, nonostante siamo andati sotto abbiamo avuto una reazione incredibile". LEGGI ANCHE: Francia-Italia, le pagelle della nostra redazione >>>