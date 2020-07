Napoli-Milan, Hysaj: “Gattuso emozionato, ci tiene molto”

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Elseid Hysaj, giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Napoli-Milan del ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni di Hysaj.

“Bel periodo, ci stiamo allenando bene. Buon ritmo, speriamo di tenerlo fino alla fine. Lui è emozionato, ma ce lo ha trasmesso, ci tiene a questa partita. Importante per tutti. Futuro? Ho più fiducia del mister, do di più per questa città, è casa mia. La famiglia sta bene. Ma non si sa mai cosa può succedere.

