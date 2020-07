Serie A – Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘San Paolo‘, per Napoli-Milan, big match della 32^ giornata di Serie A, in programma alle ore 21:45.

I tecnici delle due squadre, l’ex Gennaro Gattuso e Stefano Pioli, hanno da poco annunciato le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo partenopei e rossoneri in questo scontro diretto per l’Europa League.

Vediamo insieme, dunque, le formazioni ufficiali di questo atteso Napoli-Milan!

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Demme, Allan, Elmas, Lozano, Younes, Politano, Milik. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Çalhanoglu, Paquetá, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Saelemaekers, D. Maldini, R. Leão. Allenatore: Pioli.

