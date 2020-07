Verso Napoli-Milan, ecco 10 curiosità sul match del San Paolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Napoli-Milan è il presente, ma anche il passato. Di fronte, a guidare la formazione partenopea, ci sarà l’ex rossonero Rino Gattuso: un dettaglio importante che rende questa grande gara ancora più attesa e speciale. In palio, punti molto pesanti per l’Europa. In attesa del fischio d’inizio, scopriamo 10 curiosità legate alla nostra 32° giornata di Serie A:

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 143 i precedenti tra Napoli e Milan in Serie A: i rossoneri conducono per 54 successi a 42, completano 47 pareggi.

STATO DI FORMA

2- Dalla ripresa del campionato il Milan ha conquistato 13 punti in cinque partite, solo l’Atalanta ha fatto meglio in Serie A (18 in sei match).

3- Era da gennaio 2013 che il Milan non segnava almeno due gol in cinque gare di fila in Serie A e non arriva a sei da gennaio 2012.

4- Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre trasferte di campionato e non fa meglio da ottobre 2013, quando realizzò almeno due reti in quattro gare esterne di fila.

STATISTICHE GENERALI

5- Da una parte il Milan è la terza squadra che ha guadagnato più punti (16) con gol segnati negli ultimi 30 minuti di gioco, dietro solo a Lazio e Atalanta; dall’altra il Napoli è quella che ha perso meno punti (quattro) con reti incassate nell’ultima mezz’ora di gioco in questa Serie A.

6- Milan e Napoli sono due delle tre squadre, insieme all’Atalanta, che hanno subito meno gol a partire dalla ripresa della Serie A (cinque reti ciascuno).

FOCUS GIOCATORI

7- Il Napoli è la vittima preferita in Serie A per Giacomo Bonaventura: per lui cinque reti in 16 sfide. Il suo primo gol nel massimo campionato è arrivato proprio contro il Napoli al San Paolo, nell’aprile 2012 con la maglia dell’Atalanta.

8- Zlatan Ibrahimović ha preso parte a otto gol in nove gare da titolare con il Milan in questa Serie A (cinque reti, tre assist).

9- Ante Rebić ha segnato 10 gol nel 2020 in Serie A, meno solamente di Cristiano Ronaldo (16) e Ciro Immobile (12).

10- Hakan Çalhanoğlu ha preso parte a quattro gol nelle ultime cinque partite di campionato, tante partecipazioni quante nelle precedenti 23.

