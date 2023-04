Napoli, Lobotka: “Vogliamo vincere, non importa contro chi giochiamo”

Intervistato dai microfoni di Associated Press, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato del match valido per l'andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Il classe 94' ha spiegato che quella di domani debba essere una partita di vincere, nonostante alcune assenze importanti come quella di Victor Osimhen: "Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo".