Probabili formazioni Milan-Napoli, le scelte di Pioli e Spalletti

Partiamo dal Milan : come riportato da Sky, Stefano Pioli dovrebbe scegliere la stessa formazione che ha affrontato il Napoli al Maradona . Tornano, rispetto alla partita contro l'Empoli, Giroud, Leao e Brahim Diaz in avanti. Krunic ancora da trequartista. I rossoneri recuperano Messias e Kalulu , ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

Per quanto riguarda il Napoli, Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen e Simeone. In avanti resta il dubbio sulle condizioni di Raspadori. All'opposto di Kvaratskhelia dovrebbe giocare Lozano, in ballottaggio con Politano. Altro dubbio in difesa, con Oliveira che sarebbe in vantaggio su Mario Rui.