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Napoli, ‘El Pocho’ Lavezzi benedice Allegri: “Un salto di qualità”

Lavezzi e Allegri
Ezequiel "El Pocho" Lavezzi commenta l'imminente arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli: parole di gioia e stima da parte dell'argentino
Redazione PM

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli dal 2007 al 2012, si è espresso sull'imminente approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. "El Pocho" ha elogiato le capacità del tecnico toscano, sottolineando come il suo innesto sia fondamentale per permettere alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità. Di seguito, un estratto della sua intervista concessa ai microfoni di 'TMW Radio'.

Lavezzi: "Allegri TOP per il Napoli"

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"Credo che il Napoli abbia già aperto un ciclo vincente. L'anno scorso è arrivato lo scudetto e quest'anno la squadra ha conquistato il secondo posto. L'eventuale arrivo di Allegri in panchina permetterà sicuramente un ulteriore salto di qualità. Il mister ha già vinto molti campionati in passato. Mi auguro che possa ripetere gli stessi successi anche a Napoli".

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Il crollo del Milan nel girone di ritorno ha riaperto gli interrogativi sulla modernità di Allegri. Una grossa fetta di tifosi e di addetti ai lavori lo rappresenta come un allenatore poco evoluto, le cui squadre giocano in maniera troppo difensiva. La mossa di De Laurentis, tuttavia, cela una verità che difficilmente può essere ignorata: a Napoli, il tecnico toscano erediterà il lavoro di Antonio Conte, proprio come successo alla Juventus nel 2014. In bianconero, Allegri ha sfruttato l'impianto squadra creato dal collega, vincendo cinque scudetti consecutivi e consacrandosi come uno dei migliori allenatori in Italia. Ripetersi in azzurro sarà un'impresa ostica, ma i presupposti sembrerebbero esserci. Ora manca soltanto l'accordo finale con il Milan per la buonuscita e il Napoli avrà finalmente una nuova guida in panchina.

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