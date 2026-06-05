Napoli, giusto ripartire da Allegri?

Il crollo del Milan nel girone di ritorno ha riaperto gli interrogativi sulla modernità di Allegri. Una grossa fetta di tifosi e di addetti ai lavori lo rappresenta come un allenatore poco evoluto, le cui squadre giocano in maniera troppo difensiva. La mossa di De Laurentis, tuttavia, cela una verità che difficilmente può essere ignorata: a Napoli, il tecnico toscano erediterà il lavoro di Antonio Conte, proprio come successo alla Juventus nel 2014. In bianconero, Allegri ha sfruttato l'impianto squadra creato dal collega, vincendo cinque scudetti consecutivi e consacrandosi come uno dei migliori allenatori in Italia. Ripetersi in azzurro sarà un'impresa ostica, ma i presupposti sembrerebbero esserci. Ora manca soltanto l'accordo finale con il Milan per la buonuscita e il Napoli avrà finalmente una nuova guida in panchina.