Napoli, Kvaratskhelia non si nasconde: “Crediamo nello scudetto” | News

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista in cui non nasconde la voglia di vincere lo scudetto

Se preferisce Messi o Cristiano Ronaldo: "In realtà il 77 non ha nessuna connessione diretta, ma il 7 è il mio numero preferito, oltre che il numero di Ronaldo, quindi ho scelto il 77. Per quanto riguarda il dualismo tra Ronaldo e Messi, ho sempre detto che è molto difficile il confronto tra loro, però apprezzo molto Ronaldo, perché avere un avversario come Messi per così tanto tempo e quasi sempre allo stesso livello è molto complesso, anche per questo il mio idolo è Ronaldo. Certamente però Messi è un calciatore fantastico ed è sempre un piacere vederlo giocare".