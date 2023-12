Napoli, De Laurentiis: “Due anni fa ho tagliato gli stipendi, come il Milan”

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , nella giornata odierna è stato premiato con due Leoni d'Or o alla Biennale di Venezia . A latere dell'evento ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo Scudetto conquistato nella passata stagione, ma non solo. Ecco le sue parole riportate da 'calciomercato.com'.

Napoli, De Laurentiis: "All'inizio non sapevo nulla di calcio"

Sull'impresa della sua vita: "Sono arrivato nel mondo del calcio che non sapevo nulla, venivo dal basket avendoci giocato da bambino pur essendo molto basso. Quando dicevano 4-4-2 non riuscivo a capire, dicevano c'è anche il 4-3-3, ah beh...ma è stata un'impresa di vita straordinaria. Questo vale per tutti i settori della professione, anche nel cinema è stato fondamentale".