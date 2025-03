Nabi: “In Tunisia i Kazer Chiefs sono come il Milan o la Juventus”

Kaizer Chiefs, l'allenatore Nabi la spara grossa: "Siamo come il Milan e la Juventus"

"Innanzitutto, questa è una sfida per me stesso. Prima, quando ero più giovane in Tunisia, per noi Kaizer Chiefs, la Tunisia è come la Juventus o l'AC Milan d'Africa e dopo 20 anni, è un grande onore per me allenare questo club. Ma è una sfida, so che la sfida non è facile. Per questo voglio spiegare alla gente, non sono venuto qui per non lavorare, ho lasciato l'ASFAR e prima di venire qui, ho avuto offerte da altri paesi, offerte più redditizie in Algeria, Tunisia, in Arabia Saudita. Ma poiché ho dato la mia parola al signor Kaizer Motaung Jnr. Non cambio idea per soldi. Sono venuto qui per la sfida; il mio sogno non è quello di aiutare ma di partecipare per riportare i Chiefs alla loro posizione 'normale' nel calcio sudafricano. Per tutta la vita ho cercato sfide. Questa è la mia sfida ora, sono un uomo onesto, non uno showman, non sono qui per costruire la mia carriera, voglio concludere la mia carriera con una grande sfida, questo è un grande club in un grande paese".