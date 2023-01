Moriero: “Tonali sempre più leader. Leao? In Italia fa la differenza”

L'esultanza dopo il gol di Leao in Salernitana-Milan ha fatto venire in mente lo 'sciuscià' di Moriero e Recoba. Questa volta i protagonisti sono stati l'attaccante portoghese e Sandro Tonali, autore dell'assist del gol del momentaneo 1-0. Intervenuto ai microfoni di 'TMW', proprio Francesco Moriero ha rilasciato delle dichiarazioni: "Bello vedere il gesto di Tonali con Leao, davvero. Parliamo di un’epoca, la mia, dove il calcio italiano era il top, l’Inter veniva vista in tutto il mondo. Vuol dire che la nuova generazione si ricorda ancora di noi. Tonali sta facendo benissimo, cresce alla grande. È sempre più leader. Leao? In Italia fa la differenza, ha margini di miglioramento impressionanti". Mercato Milan: vice Leao, l'ultima idea di Maldini e Massara >>>