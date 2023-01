Calciomercato Milan – Vice Leao, l’ultima idea di Maldini e Massara

Il calciomercato invernale è in pieno svolgimento. Ma il Milan, finora, si sta limitando ad operazioni 'di contorno'. Preso Devis Vásquez, 24enne portiere colombiano per fornire un'alternativa in più, tra i pali, per ovviare all'infortunio di Mike Maignan, il Diavolo ha riportato a casa Emil Roback dall'infruttuoso prestito al Nordsjælland e sta chiudendo la cessione in prestito - con diritto di riscatto e contro-riscatto, di Andreas Jungdal all'Altach.