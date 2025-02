Morata: “Milan, grande club pieno di storia. Vi dico una cosa …”

Álvaro Morata , attaccante spagnolo classe 1992 che il Milan ha ceduto in prestito al Galatasaray nell'ultima sessione invernale di calciomercato , ha parlato in esclusiva a 'MARCA'. Ecco, qui di seguito, spiegato il motivo per cui riesce a farsi amare in tutte le squadre in cui è stato.

"Nel calcio la gente parla o pensa a quello che faccio in campo e io non posso discuterne perché è per questo che ci pagano, per essere giudicati sul campo. Come persona ho sentito molte volte cose che provengono da persone che non mi conoscono. Chi mi conosce, mi vuole bene. Dico ai miei che la cosa più bella è vedere come mi hanno salutato quelli del Milan".