Álvaro Morata , attaccante spagnolo classe 1992 che il Milan ha ceduto in prestito al Galatasaray nell'ultima sessione invernale di calciomercato , ha parlato in esclusiva a 'MARCA'. Ecco, qui di seguito, spiegato il motivo per cui aveva deciso, la scorsa estate, di lasciare l' Atlético Madrid per i rossoneri.

"In quel momento era quello che il mio corpo e la mia testa chiedevano. Ci sono momenti in cui le decisioni si prendono nei momenti opportuni, più o meno corretti, ma alla fine penso che se mi guardo indietro mi rendo conto che i tifosi erano riusciti, in un certo modo, a capirmi e dopo gli Europei la gente in Spagna non mi vedeva più nello stesso modo, ma sono decisioni che si prendono".