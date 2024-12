Monza, Galliani: “Nesta? Se vince stasera meglio. Ma la sua panchina è salda”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan per oltre 30 anni, ha parlato della posizione del tecnico dei brianzoli, Alessandro Nesta, altro ex rossonero (dieci stagioni, dal 2002 al 2012, da difensore centrale vincendo tutto), in vista del 'Monday Night' della 15^ giornata della Serie A 2024-2025 di questa sera - ore 20:45 - all'U-Power Stadium contro l'Udinese.