Montolivo: “L’addio di Maldini uno spartiacque. Il Milan è ripartito da zero”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi in particolare sul periodo successivo all'addio di Paolo Maldini da dirigente. A suo dire, infatti, da quando la leggenda rossonera ha lasciato il club, messo alla porta da Gerry Cardinale, si è dovuti ripartire da zero. Il che significa che quel momento è stato uno spartiacque per la storia recente del Diavolo. Anche perché con lui si era iniziato un progetto di crescita.