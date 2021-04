Montella: “Vlahovic non ha espresso ancora tutto il suo potenziale” | News

Vincenzo Montella, ex allenatore di Milan e Fiorentina, ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante viola e obiettivo di mercato dei rossoneri

Vincenzo Montella, ex allenatore di Milan e Fiorentina, ha parlato di Dusan Vlahovic ai microfoni del 'Corriere dello Sport'. Queste le parole dell'aeroplanino'. "Vlahovic è forte, molto. E ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Sono contento per lui, la sua crescita è un successo che sento un po’ mio". L'attaccante viola è un obiettivo di mercato dei rossoneri. Proprio ieri, grazie ad un rigore realizzato contro la Juventus, ha trovato la sua rete numero 17 in questo campionato. In Spagna rilanciano: "Milan, ecco il sostituto di Calhanoglu" >>>