Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco il sostituto di Calhanoglu”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto e potrebbe non restare. Già pronto il suo erede?

Daniele Triolo

Una delle questioni di calciomercato del momento in casa Milan è il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, prelevato nell'estate 2017 dal Bayer Leverkusen per poco più di 20 milioni di euro, infatti, andrà in scadenza con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno. E, al momento, le parti non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto.

Calhanoglu, che fin qui ha percepito 2,5 milioni di euro netti a stagione, per restare al Milan vuole molto di più. Il suo agente, Gordon Stipic, chiede almeno il raddoppio dello stipendio. Richiesta, dunque, di non meno di 5 milioni di euro netti l'anno per far firmare il suo assistito. L'offerta del Diavolo, finora, non è salita oltre i 4 milioni di euro netti a stagione. C'è ancora distanza, quindi, e le sirene della Juventus in Serie A e del Manchester United all'estero cominciano a suonare per il numero 10 rossonero ...

Qualora, dunque, prima del calciomercato estivo Milan e Calhanoglu non trovassero un accordo definitivo, il turco potrebbe andare via a parametro zero. Costringendo, di fatto, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara a reperirne un sostituto. Un po' sulla scia di quanto accaduto nelle ultime ore con Gigio Donnarumma, corteggiato dalla Juventus e ben lontano dalla firma sul rinnovo: motivo per cui il Diavolo ha bloccato Mike Maignan del Lille.

Chi sarebbe il sostituto di Calhanoglu al Milan nel prossimo calciomercato? Il portale iberico 'todofichajes.com' non ha dubbi: Maldini e Massara sarebbero pronti a riportare in Italia un calciatore già ammirato nel nostro campionato e che da, anni, gioca nella Premier League inglese. Stiamo parlando di Erik Lamela, classe 1992, che ha vestito la maglia della Roma per due stagioni, dal 2011 al 2013.

El 'Coco', infatti, è molto vicino a chiudere la sua esperienza nel Tottenham. Non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e, quindi, può andare via da Londra ad una cifra sostenibile, ovvero circa 15 milioni di euro. Nel Milan, il fantasista argentino (con passaporto spagnolo, quindi tesserabile come comunitario) sarebbe l'ideale rimpiazzo di Calhanoglu quale trequartista, il perfetto suggeritore alle spalle di Zlatan Ibrahimović.

Lamela, ad ogni modo, interessa anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Vedremo, dunque, chi la spunterà nel duello per il calciatore degli 'Spurs'. Fermo restando che il Diavolo potrebbe tenere in considerazione anche altre piste, quali, per esempio, Dani Ceballos del Real Madrid. Milan, occhi anche sul nuovo De Bruyne >>>