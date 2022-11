Gravesen: “Lascerei in panchina Kjaer contro la Francia, vi spiego perché”

Thomas Gravesen, ex centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni su Simon Kjaer in vista del match contro la Francia

Intervenuto ai microfoni di Tipsbladet, Thomas Gravesen ha parlato di Simon Kjaer, apparso un po' in affanno nel precedente match contro la Tunisia. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Real Madrid: "Lo lascerei fuori, ma non mi sorprenderebbe se partisse titolare. Tocca a Hjulmand decidere, ma abbiamo visto come abbia perso il duello in velocità con Jebali contro la Tunisia e ora si troverà di fronte Dembelé e Mbappé, che sono dieci volte più rapidi". Mercato Milan, clamoroso scambio con l'Inter? Le ultime news >>>