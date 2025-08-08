Modric: “Milan, aura di grandezza. Darò tutto per vincere”

Luka Modric , nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco il passaggio su Leao.

Milan, Modric: "Tornare in Champions il minino. Voglio sempre vincere"

Sul Milan: "Sono cresciuto guardando il Milan. Il mio idolo era Boban. Quando sono venuto a Casa Milan per firmare il contratto ho percepito subito che questo club è speciale. Si percepisce l’aura di grandezza che ha il club: ha vinto 7 Champions League, è secondo solo al Real Madrid".