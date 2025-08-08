Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Modric: “Milan, aura di grandezza. Darò tutto per vincere”

ULTIME MILAN NEWS

Modric: “Milan, aura di grandezza. Darò tutto per vincere”

Luka Modric AC Milan Calciomercato Milan
Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco le sue parole su Leao, il derby i rossoneri e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco il passaggio su Leao.

Milan, Modric: "Tornare in Champions il minino. Voglio sempre vincere"

—  

Sul Milan: "Sono cresciuto guardando il Milan. Il mio idolo era Boban. Quando sono venuto a Casa Milan per firmare il contratto ho percepito subito che questo club è speciale. Si percepisce l’aura di grandezza che ha il club: ha vinto 7 Champions League, è secondo solo al Real Madrid".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Modric: "Milan club speciale. Si percepisce. Leao top player. Il derby ...">>>

"Questo la dice lunga. Qui tutto è a un livello altissimo: le persone che lavorano per la società, i tifosi, lo stadio. I nostri obiettivi? Il Milan non ha avuto la migliore stagione, arrivando ottavi. Dobbiamo puntare in alto, lottare per tornare in Champions League. Questo è il minimo. Sono una persona che vuole sempre vincere, anche in allenamento. Voglio vincere trofei col Milan, questo è il mio obiettivo. Darò tutto, dobbiamo creare un gruppo forte, sarà più facile così".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA