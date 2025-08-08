Pianeta Milan
Modric: “Ho ancora sogni. Per questo sono andato al Milan”

Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco le sue parole su Leao, il derby i rossoneri e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'.

Modric: "Voglio vincere trofei col Milan. Ho ancora sogni"

Il sogno Milan: "A quasi quarant’anni ho ancora sogni calcistici: ed è anche per questo che sono venuto qui. È un sogno d’infanzia. La foto di me bambino con la tuta del Milan è un gran bel ricordo, dimostra quanto il club fosse popolare, soprattutto in Croazia, a quel tempo".

"Io sono cresciuto guardando il vostro campionato e i rossoneri erano la mia squadra preferita in Italia. Zvonimir Boban giocava qui, era il mio idolo da bambino. Ora sono qui e, come ho detto, voglio vincere trofei con il Milan".

