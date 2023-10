Mistretta: “Stadio San Donato? Non è in atto alcun contenzioso”

Tuttavia, l'assessore Mistretta ha tenuto a tranquillizzare i più: "Si tratta di passaggi che sono tutti documentati negli atti ufficiali. Che la società SportlifeCity, controllata al 90 per cento dal Milan, ha depositato insieme alla propria proposta di variante. Pertanto si tratta di elementi noti alle parti e al Comune. Rispetto ai quali non è in atto assolutamente alcun contenzioso come è stato erroneamente riportate su alcune testate". LEGGI ANCHE: Milan, non puoi essere Leao dipendente. Serve altro per le difficoltà offensive