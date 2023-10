Milan, non puoi essere Leao dipendente: in avanti serve altro

Serve il gioco

Per questo, il Milan non può mettersi nella condizione di diventare Leao dipendente, cosa accaduta ieri sera. Nella gara di Champions, infatti, i rossoneri hanno faticato a creare qualcosa in attacco e spesso si sono rivolti a Leao, con palloni statici. Rafa ha fatto il possibile saltando i difensori quando possibile, ma poi sono arrivati cross sbagliati, tiri difficili o chiusure di avversari in aiuto. Insomma, il Milan deve guardare anche oltre a Leao, ricominciare ad attaccare a tutto campo come fatto ad inizio stagione. Serve il miglior Pulisic, gli inserimenti di Reijnders e i gol degli attaccanti. In quel modo ci saranno più spazi per tutti, compresi Leao e Theo Hernandez. Paradossale che il miglior passaggio e la miglior occasione per il Milan, sia stata creata da un lancio di Maignan. I rossoneri devono ritrovare il gioco: Leao deve essere una parte fondamentale della manovra rossonera, ma non l'unica opzione. LEGGI ANCHE: Theo, che succede? Sembra triste, svuotato, demotivato. Qualcosa non va